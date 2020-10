„Jetzt hat es den PC meiner Frau erwischt...“

Sie saß mehrere Stunden nicht an dem Rechner, plötzlich fing das Teil an zu rödeln, ich schaue zufällig dahin - und was muss ich sehen: Hellbllauer Bildschirm und der dezente Hinweis, dass Updates verarbeitet werden und man den PC doch nicht ausschalten soll blablabla...

Wie gut, dass ich vorgestern noch die Platte gespiegelt habe! Falls da was in die Hose gehen sollte, dann habe ich wenigstens die Sicherung in der Rückhand. Bin mal gespannt, ob und wie das Teil nachher läuft, ist gerade bei 21%, kann also noch was dauern, bis das fertig ist.

Eigentlich eine Sauerei, was MS sich da leistet......