„Linux statt Windows?“

Ganz einfach mit Linux ist das arbeiten spannender macht viel mehr spass viel weniger probleme bis keine ich habe bis jetzt 20 user umgestellt zu Linux diese user reizen linux voll aus für ihren bedarf und weist du was geil ist? Sie haben zu mir gesagt sie wollen nicht mehr wechseln mit Windows haben sie einfach zuviel ärger gehabt!! Sie nutzen Linux schon seit 4 Jahren! Und sie pfeifen auf windows 7,8,10 etc.!!

Ich nutze Linux seit über 10jahre als Hauptsystem ,Androiden Mobil oder in vmware seit es gibt, und nebenbei experimentiel Windows!!

Windows wird langsam langweilig ständig die selben Probleme wo Microsoft den Usern an tut. Und ehrlich gesagt Microsoft ist das völlig egal denn Geld haben sie gemacht und bekommen und die leute an ihren scheiss System gefesselt denn sie können nicht ohne Windows und sie können nicht mit Windows..... was für ein Desaster ist das warum nicht gleich ganz zu Linux das macht keine Probleme es läuft doch alles und ist nicht so langweilig und ärger bereitent wie Windows das Windows nervt nur noch.

Man hört da ärger damit und dann wieder dort ärger... habt ihr das noch nicht registriert?

Der Support von Microsoft hilft nicht weiter entwickler wissen teilweise auch keine Lösung und die dummen sind wieder einmal die armen user!