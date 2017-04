„Facebook-Beitrittsaufforderung auf Facebook-Seiten unterdrückbar?“

Moin Olaf,

mach mal einen Rechsklick auf eine freie Stelle auf der Seite, da geht dann (logisch) das Kontextmenü auf, dort klickst du das an:

...und wählst das zu blockierende Element aus, also in diesem Fall diesen dämlichen Hinweis und blockierst ihn dann in dem unten rechts erscheinenden uBlock-Fenster. Danach sieht die Seite so aus:

HTH

Gruß

Heinz