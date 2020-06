„Windows Desktop PCs oder mobile Android-Geräte?“

Hi,

Wer auch heute noch strikt zwischen mobilen Geräten, Laptops und Desktops trennen will, darf das natürlich tun. Wer gerne bei Windows 10 auf Update-Installationen und Neustarts wartet und gerne Software manuell aktualisiert, darf das ebenfalls gerne tun. Mir ist es noch niemals gelungen da eine wirklich (!) reibungslose Automatik zu haben die nicht stört.

Natürlich habe ich immer noch auch Desktop-PCs im Einsatz und werde sie auch weiter haben. Sie werden halt nur immer weniger benutzt. Die PCs werden wie gesagt (noch) für Steuer und Buchhaltung gebraucht und Programmieren mag ich auch nicht unbedingt auf einem Smartphone (noch nicht!). Virtualisierungszeugs braucht natürlich auch (noch!) Speicher und Rechengewalt eines Desktop-PCs.

Denke aber, dass sich das mit zunehmender Cloud-Verbreitung und - Akzeptanz auch ändern wird. Man gucke beispielsweise mal zu Sonys Playstation Now Angebot, das kostenlos ausprobierbar ist. Ein 12 Monate Abo kostet regulär 60 Euro, oft wird es auch um 40 Euro rausgehauen. Dafür kann man dann hunderte PS2/3 und auch PS4 (!) Spiele direkt am nächstbesten PC zocken. Die Games werden einfach aus der Cloud gestreamt. Natürlich klappt das noch nicht so genial wie mit einer echten PS4 Konsole, aber es klappt schon verdammt gut.

Sobald Lexware seine Taxman/Buchhaltungsoftware online "per Stream" anbietet, geht ein weiterer Einsatzzweck meiner "Windows PCs" verloren. Man gucke sich in diesem Zusammenhang mal Microsofts Software und Services Strategie an, die bereits seit 10 Jahren gefahren wird. Die Idee des "klassischen Windows Desktop PCs" existiert da nicht mehr. In Zukunft wird jegliche Software wahrscheinlich nur noch aus der Cloud gestreamt, es gibt keine lokale Software-Installationen mehr. Ja, bei einem Cloud-Ausfall scheppert es dann weltweit brutal.... gruselige Sache!

Grüße,

Mike