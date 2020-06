Ich hätte gerne ein Elektroauto, aber woher?



Vorab, ich fahre aktuell noch einen Golf V, der mittlerweile leider mehr und mehr Macken aufweist, trotz erst 100.000 Kilometern. Teure Reperaturen stehen an und ich überlege ein neues Auto zu kaufen. Da ich in den letzten Jahren kaum noch längere Strecken fahre und wir leider zwei Autos benötigen, wäre ein Elektroauto dank eigenem Haus für mich die beste Lösung.



Nur wo bekommen? Tesla sprengt mein Budget und auch meinen Bedarf. Ich brauch weder ein Model S, noch ein Model 3 was Reichweite und Fahrleistung angeht, ein Model X will ich sowieso nicht. Gefallen hätte mir die Studie von Honda, aber Preis und Eckdaten, sowie Verfügbarkeit schließen es aus.



In die engere Wahl kamen dann Seat Mii electric, Skoda Citigo e iV und VW id.3. Mal abgesehen dass alle von denen auch nur faule Kompromisse sind was Lademanagement, Ausstattung, Modelle und Karosserie angeht (ich hätte gerne einen elektrischen Kombi als Selbständiger), hier meine Odyssey:



Seat Mii electric.... geht mal auf die Homepage... die Optionen sind "Katalog herunter laden" und "Händler suchen". Der Katalog interessiert nicht weiter, es gibt eh nur zwei Modelle ohne Möglichkeit viel zu konfigurieren. Den Händler kontaktieren könnt ihr euch auch sparen. Auf eine Antwort warte ich seit 8 Wochen und aus den Medien erfährt man, dass eh alle verfügbaren Fahrzeuge ausverkauft sind.



Skoda Citogo, ungefähr das Gleiche. Angekündigt wurde ein Modell ab 21.000 Euro mit CCS Ladesystem, das gibt es aber nicht. Verfügbares Basismodell kostet knapp 25.000 Euro ohne CCS und konfigurieren kann man da auch nichts. Ich habe trotzdem den Konfigurator genutzt und das quasi einzig verfügbare Modell gewählt und Interesse bekundet. Nach knapp 4 Wochen meldete sich dann tatsächlich ein örtlicher VW-Händler bei mir. Er konnte mir abieten an gleichen Tag ein Modell Probe zu fahren, wenn ich nur 5 Kilometer fahren wollte, da das Auto bereits verkauft sei und sie leider laut Quote dieses Jahr nur noch zwei bekommen würden, aber nicht wüssten wann.



Und zum ID.3? Schaut mal auf die Homepage und den Konfigurator... der erste Punkt auf der Seite: "1. Seriennahe Studie", vielleicht bin ich blind, aber ich fand keine Möglichkeit da etwas zu konfigurieren oder Interesse zu bekunden, außer einen Newsletter zu bestellen!



Ernsthaft? O-Ton: "Es gibt keinen Markt für Elektroautos". Wie soll man das verstehen, wenn sie alle quasi ausverkauft, oder nicht verfügbar sind? Ich denke zwar auch, dass der Markt für Elektroautos noch überschaubar ist, aber wenn ich als Händler nicht liefern könnte, oder alle meine Waren verkauft sind dann würde ich mir Gedanken machen und nicht behaupten es gäbe keinen Markt! Da wirkt das Jammern aktuell der Autobosse und der IGM schon fast grotesk.



Ich hatte sogar einen e-Golf in Betracht gezogen, aber 12 Monate Liefezeit für ein Auto mit der Technik von vor mindestens 5 Jahre, lausiger Reichweite und vergleichsweise viel zu teuer?



Nein, sie scheinen keine Elektroautos verkaufen zu wollen. Falls doch, bitte bei mir melden. Die nötigen Eckdaten sind:



- Reichweite +/- 250 Kilometer.

- CCS

- Kombi wäre schön, aber ausreichend Kofferraum muss wohl genügen

- Ich will keinen verdammten SUV

- Preis +/- 20.000 Euro wäre schön nach Abzug der Förderung

- Und ein, ich will keinen Hybrid der den E-Motor nur zum Steuer-sparen hat.