Ich zahle schon lange keine Gebühren mehr !

Seit einigen Jahren gibt es keine Rundfunk- oder Fernsehgebühren mehr.

Und die Abmeldung ist nicht an Geräte gebunden -wie es beim Beitrag war- sondern an ein Wohnung. Und jede Wohnung wird erfasst.

Ausschlussgründe: https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_beantragen/index_ger.html

Was soll also der Quatsch in diesem Thread?

Schon mal, dass der Schreiberling online ist zeigt, dass er locker fernsehen und Rundfunk hören kann.