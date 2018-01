„Sicherheits-Irrtümer: E-Mail-Sicherheit“

Nun verbreitet nicht nur der BSI diese Ansichten, sondern das Internet ist ziemlich voll davon.

Ob diese Veröffentlichung älter ist kann man kaum feststellen, aber das Gegenteil wird nirgendwo angeführt.

Wenn also, so wie ich Deine Auslassungen verstehe, das Problem mit den HTML-Mails gar nicht so gravierend ist, mache ich mir womöglich unnötige Gedanken?

Andererseits, wer liest im Internet nur Text basierte Liebesbriefe seiner Holden?

Natürlich sind die normalen Mails unter Freunden nicht der Ca­sus knack­sus, sondern die Berge von Arbeits- Einkaufs- und Informations-Mails, die man täglich bewältigt. Der Eine mehr, der Andere weniger.

Und da geht ohne HTML überhaupt nichts und da ist auch der Punkt, wo die Gefahren lauern, die nicht wegzudiskutieren sind.

Ich für meinen Teil habe weitestgehend die möglichen Gefahrenherde eingedämmt, da ich auch garnicht auf HTML verzichten will und kann.

Sollte einmal der Gau anstehen, in 30 Jahren gab es keinen (und ja, da bin ich mir sicher -fals jemand nachfragen will), kann ich mir auch da innerhalb von wenigen Minuten helfen.