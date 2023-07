Thunderbird: Auf Outlook kann man problemlos verzichten!

war ja in vielen Ländern [...] und da ging ohne Office und Outlook ja absolut gar nichts!

Na ja - beruflich und wenn die Mails über Ländergrenzen und Kontinente sicher verschickt werden sollen - dann geht das am besten über Outlook und Exchange Server ua.

Ansonsten nervt bei Office mit jeder neuen Version die immer wieder anderen Symbolleisten und Menüs.

In Outlook ist das ja noch viel schlimmer. Mails, Benachrichtigungen, Abwesenheit, Urlaub und was es noch so alles da gibt in einer Gruppe von Usern, die natürlich unterschiedliche - ach, das reicht!

Damit habe ich auch gute 20 Jahre ausführliche Erfahrungen gesammelt.

Für Normalbetrieb und privat ist Thunderbird eine sehr gute Alternative.

Und weil ich keine Lust auf ein Abo bei M$ habe - arbeite ich mit Libre Office und fürs Mailing mit Thunderbird.

Aber das kann natürlich jeder machen, wie er es braucht und wie es ihm gefällt.

Anne