Microsoft-Office: Abo ist wirklich Müll!

zumal meine alten Office- Dateien, ohne Probleme weiter verwendet werden können, incl. aller Formeln und Makros.

Das ist bei LO kein bißchen anders.....

Der Umfang und die Möglichkeiten sind verschieden. Aber zeig mir nur mal einen Menschen (ich wette, du kennst nicht einen einzigen), der Excel wirklich mit allen seinen Möglichkeiten nutzt.

Excel als Tabellenkalkulation und Datenbank ist für Profis letztlich unverzichtbar. So kleine Scheißer wie ich mit ner kleinen Kunsthandwerkerklitsche sind mit demCalculator bestens bedient und würden von Excel vielleicht ein bis 5 % (wenn's hoch kommt) nutzen müssen (Ich mache damit sogar meine Buchhaltung und da wurde in den ganzen Jahre noch nie was vom Finanzamt bemängelt).

Und der Writer ist auch mehr als nur ausreichend für mich. Und mit LO konnte man jede Datei, schon bevor das in MSO möglich war, mit einem Klick ins pdf-Format konvertieren.

Also bitte - jedem das Seine. - Seinen Ansprüchen und Anforderungen gemäß. Was soll ich mir - oder der kleine Privatmann für seine Briefe - das teure MSO leisten?