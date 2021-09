„Microsoft Office 2010 meldet nicht aktiviert“

Hallo Team,

ich habe das Office Professional Plus 2010 installiert und 1000e von Mails auf dem Rechner, die ich gerne aufheben möchte.

Vor ein paar Tage bekam ich folgende Meldung im Outlook (s. Bild 1).

Ich bin dann in Outlook in Hilfe und auf Product Key ändern. In Bild 2 habe ich meinen gültigen Productkey eingegeben. Dann kommt Bild 3 und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das Office ist ja bereits installiert, habe solche Bedenken, dass die Mails dann weg sind.

Soll ich dann auf "anpassen" gehen?

Lieben Dank

Stefanie