„Firefox 57 treibt mich in den Wahnsinn“

Hallo Leute,

heute hat sich mein Firefox auf dier Version 57 upgedatet. Dieser Version ist aber mit meinem verwendeten addon speeddial nicht kompatibel und das nachfolge addon geht bei mir aus unerklärlichen Gründen nicht - es werden keine Einstellungen gespeichert.

Jetzt habe ich wieder Firefox 56 installiert und wollte in den Einstellungen auf *kein automatisches Update* umstellen - aber das geht nicht :(. Egal was ich in den Einstellungen ändere es wird nicht übernommen.

Also Firefox komplett deinstalliert und en Mozilla Ordner in den Appdata\Roaming komplett gelöscht - damit alle Einstellungen weg sind - dann FF Version 56 wieder sauber installier (offline ohne INternetverbindung) - und versucht die Einstellung wieder auf kein automatische Update zu stellen - aber wieder ohne Erfolg.

Irgendetwas verhindert das - ich kann die Einstellungen des FF nicht dauerhaft anpassen und das addon speichert auch seine Einstellungen nicht - als ob eine übergeordneter Wächter das verhindert

Kennt jemand das Problem? Ich habe keinen Plan was da jetzt faul ist?