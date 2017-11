„Firefox 57 - Wie kann ich SpeedDial AddOn als Startseite einrichten?“

danke, hat geklappt, aber nun steht da nichts von speeddial sondern moz-extension://be949... im Borwser. richtig?

Wie hast du die darstellung so schön einfach hingekrigt, bei mir ist die optik like 70er mit ganz viel abgerundeten Ecken. In Win ist das schon so aber SpeedDial ist optisch übel.

Gruß Roger