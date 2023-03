Eine Spiegelung von Festplatten wird von Hand angestoßen, ist das gleiche wie Klonen und hat mit einem Backup nichts zu tun!

also bei mir werden bestimmte Volumes meine Diskstation permanent & automatisch auf ein Backup-NAS GESPIEGELT.

Das ist natürlich ne sehr elegante Lösung.

Wäre sehr mühsam, wenn ich das immer manuell machen müsste ...

Also mühsam ist das bei mir auch nicht. Abends den Stick rein, Neustart, im Bootmenue den Stick auswählen und ATI startet. Dann nur noch Quell- und Ziellaufwerk auswählen und in 8 Minuten ist meine 850-GB-NMMe auf ein externes SSD-Laufwerk übertragen. Runterfahen tut der PC dann, weil so in ATI eingestellt, selbst.

Am nächsten Morgen dann Laufwerk abstöpseln und PC starten. Das war's dann.