Klonen, Spiegeln, BackUp, Image, Datensicherung, Sicherungskopie - wie heißt es richtig?

Begriffe wie "Klonen", "Spiegeln", "BackUp", "Image", "Datensicherung", "Sicherungskopie" u.u.u. werden in der Praxis immer wieder in ganz unterschiedlicher Art und Weise definiert.

Da macht also quasi jeder, was er will.

Eine allgemeingültige Instanz zu finden, die die absolute Definitionshoheit hat und bei der man dann sagen könnte, dass dort die (einzig) "richtige" Definition begründet wird, ist schwierig.

Insofern wird bei solchen Diskussionen um dieses Thema immer wieder viel Verwirrung entstehen.

Wie sollten die o.g. Begriffe korrekt verwendet werden?

Was sind die Unterschiede, was ist das selbe?

Da hier bei Nickles sehr oft Acronis True Image (inzwischen in neueren Versionen nicht mehr verfügbar) als Referenzsoftware für diese Thematik genannt wird, habe ich mir mal die Begrifflichkeiten dort (also in ATI 2016) angesehen.

Dort werden im Wesentlichen die Begriffe "Backup", "Recovery" und "Laufwerk klonen" verwendet. Außerdem (im Namen des Programms) der Begriff "Image".

Begriffe wie "Spiegeln" bzw. "Spiegelung" existieren dort nicht.

Wie sollte man mit diesen Begriffen korrekt umgehen?

Wie kann man unnötige Verwirrungen vermeiden?

Wie lauten die Bezeichnungen (für die gleichen Vorgänge) in anderen Programmen?