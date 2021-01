„Warum nachfragen bei vermeintlich klaren Fragestellungen?“

Nachfragen ist vielfach auch eine wichtige Form von Schadenspräventation beim Fragensteller. Gibt regelmäßig Fälle in denen das was der Fragesteller als Frage formuliert überhaupt nichts zu seiner angestrebten Problemlösung führen würde, oder dann am Ende für ganz andere neue Probleme sorgt.

Und z.B. das Löschen der Widerherstellungspartition kann dann viel viel später dazu führen, dass der Besitzer mangels eigener Reperaturfähigkeiten das Gerät nur noch entsorgen kann. Das eigentlich Problem vielleicht aber vielleicht nur darin, dass die "Festplatte" fast voll war…