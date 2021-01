„Von Betreiber dezidierte Fritzbox befreien“

Nur mal interessehalber: Was soll denn an dem Link von @mawe so "verbrecherisch" sein, dass du so aufbraust. Die Seite giga.de ist doch durchaus seriös und der Tipp, der dort beschrieben ist, ist absolut in Ordnung. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was daran deiner Meinung irgendwie "schlimm" ist.

Irgendwie bist du da jetzt total neben der Spur!