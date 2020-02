„Window 7 Home Premium ,64 bit - zurücksetzen“

Wenn du den Lappy "nur" zurücksetzen willst (ohne Neuinstallation) und dazu einen oder mehrere Tipp(s) haben möchtest, dann solltest du wenigstens ein paar Angaben zu dem Teil machen. Die Vorgehensweise dazu ist nämlich bei hunderten oder tausenden von Laptops wahrscheinlich nicht bei jedem gleich - mit anderen Worten: Es gibt keine Universalvorgehensweise!

Wenn die Wiederherstellungs/Recoverypartition irgendwann mal gelöscht wurde und/oder du keine Recovery-DVD hast, dann kommst du so oder so nicht um eine Neuinstallation herum. Schneller geht es sowieso meiner Meinung nach, wenn du vollkommen neu installierst - denn wenn du das Teil in den Urzustand zurück setzen willst und dazu noch das SP1 installieren willst, das dauert mindestens genau so lange, als wenn du dir sofort eine ISO mit integriertem SP1 besorgst und damit gleich alles in einem Rutsch installieren kannst.