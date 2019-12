„WLAN futsch nach Dezember 19 rollup“

Heute wieder WIN7 Update Orgie -- moahaha, blieb 3/4 Stunde bei 64% hängen, dachte nee nicht schon wieder.

Hab ihn dann in Ruhe gelassen, ein paar Stunden später war offenbar alles ok.



Doch NEIN !

WLAN komplett wech, nix mehr. Keine Reparatur möglich.

WLAN gibts gar nicht, also kann man auch nix reparieren!



Es waren verschiedene updates. Ich habe dann gesucht, wo man sie wieder deinstallieren kann, es war dann aber nur eines vorgeschlagen, von heute, also habe ich das deinstalliert.



Alles ist so wunderbar, so schöööön!

Das WLAN ist nun wieder da !!! (hat halt wieder ewig gedauert)



Nun steht das monatliche Sicherheitsrollup 204,5 MB ( ) noch aus, das wird die Ursache von dem Problem sein.



Wat soll ich damit machen?