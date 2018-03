„PC Uhr geht unter Win7 meist eine Stunde nach“

Hallo,

hatte das gleiche Problem, Dual-Boot Windows und Linux. Bei Windows im Autostart:

http://www.chip.de/downloads/Atomuhr-Allzeit-Atomzeit_80675021.html

kann man konfigurueren, dass bei jedem Start von Windows die Zeit abgeglichen wird, am besten mit kleiner Verzögerung, bis das Internet geladen ist. Zitat:

Wenn Sie möchten, dass Ihre Systemzeit bei jedem Windows-Start automatisch korrigiert wird, legen Sie einfach eine Verknüpfung mit "Atomzeit.exe" im Autostart-Ordner ab.



Jetzt wird bei jedem Windows-Start gefragt, ob die Systemzeit angeglichen

werden soll. Diese Sicherheitsabfrage kann abgeschaltet werden: Klicken Sie

mit der rechten Maustaste auf die "Allzeit Atomzeit"-Verknüpfung,

wählen Sie im Kontextmenü den Punkt "Eigenschaften" und geben Sie dann in der

Zeile "Ziel" den Parameter "/leise" hinter dem Programmdateinamen an. Beispiel:



"C:\Programme\Allzeit Atomzeit\Atomzeit.exe" /leise



In vielen Fällen wird Allzeit Atomzeit beim Windows-Start bereits ausgeführt,

noch bevor eine Internetverbindung aufgebaut werden konnte, daher bietet diese

Version Ihnen die Möglichkeit, den Start des Atomuhr-Zeitabgleichs zu verzögern:

Geben Sie hinter dem Kommandozeilenparameter "/leise" die Startverzögerung in

Minuten an. Beispiel:



"C:\Programme\Allzeit Atomzeit\Atomzeit.exe" /leise 3