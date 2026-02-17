Probleme mit der Installation von Linux parallel zu Windows.

Hallo,

Ich habe Windows 11 auf einer SSD und noch einige weitere Festplatten installiert.

Ich möchgte nun parallel dazu ein Linux auf der SSD installieren ( cachyos ).

Ich kann Linux aber nicht installieren da es ein Problem mit den Festplatten gibt.

Die EFI - System Partition is zu klein.

Dazu habe ich schon ein anderen Thread im Linux Forum hier bei Nickles eröffnet.

https://www.nickles.de/forum/linux/2026/linux-chachyos-parallel-zu-windows-539343129.html

Leider kann mir dort niemand so richtig helfen uns hat mich an das Windows Forum verwiesen.

Vielleicht kann mir ja hier dann jemand helfen.

In dem anderen Thread ist auch die aktuelle Partitionsbelegung usw. angezeigt.

Vielen Dank,

trigger