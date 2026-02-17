Linux ( chachyos ) parallel zu Windows

Hallo,

Ich möchte parallel zu einem installierten Windows 11 system cachyos installieren.

Dafür habe ich einen 16GB USB Stick vorbereitet und mit Rufus das Image entsprechend darauf kopiert.

Wenn ich nun linux installieren möchte erhalte ich nach einiger Zeit immer die Fehlermeldung : 'The EFI system partition is too small'.

Innerhalb der Installation kann ich dann nur abbrechen.

Aktuell sieht das Partition Schema aus wie folgt : ( Bild aus Minitool Partition Manager ):

Das Linux System soll parallel mit Windows ebenfalls mit auf Datenträger 3 ( SSD ) installiert werden.Kan ich die EFI Partition einfach so in dem Partion Wizard erweitern und wenn ja auf welchern Wert ?

100 MB sind eigentlich schon aktuell ziemlich groß finde ich.

Danke,

