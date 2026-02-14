Erweiterte Partition anlegen

Natürlich wurde da in der vierten primären Partition eine erweiterte Partition erstellt und in dieser wurden logische Laufwerke eingerichtet.

Auf MBR-Festplatten (Master Boot Record) unter Windows gilt die Regel:

Maximal 4 primäre Partitionen oder (!!!) maximal 3 primäre plus 1 erweiterte Partition. Die erweiterte Partition dient als Container für beliebig viele logische Laufwerke, um die 4-Partitionen-Grenze zu umgehen. GPT-Datenträger haben diese Beschränkungen nicht.

Da du schon 3 primäre Partitionen auf deiner Platte hast, wurde in der 4. primären Partition ein logisches Laufwerk erstellt. Ist doch auf deinem Bild einwandfrei zu erkennen!

Noch deutlicher geht es doch wohl nicht!