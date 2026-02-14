Windows 11 298 Themen, 5.304 Beiträge

Erweiterte Partition anlegen

Hallo,

HP 6550B MBR

auf einer 500 GB HDD habe ich eine 120 GB Partition eingerichtet und Win 11 installiert. Im nichtpartitionierte Bereich der HDD konnte ich problemlos logische Partitionen anlegen. Hat Win 11 die erweiterte Partition erstellt?

Gruß

hjb jofri62 „Erweiterte Partition anlegen"
Natürlich wurde da in der vierten  primären Partition eine erweiterte Partition erstellt und in dieser wurden logische Laufwerke eingerichtet. 
Die "Regel" lautet seit Win95 folgendermaßen:

Auf MBR-Festplatten (Master Boot Record) unter Windows gilt die Regel:
Maximal 4 primäre Partitionen oder (!!!) maximal 3 primäre plus 1 erweiterte Partition. Die erweiterte Partition dient als Container für beliebig viele logische Laufwerke, um die 4-Partitionen-Grenze zu umgehen. GPT-Datenträger haben diese Beschränkungen nicht. 

Da du schon 3 primäre Partitionen auf deiner Platte hast, wurde in der 4. primären Partition ein logisches Laufwerk erstellt. Ist doch auf deinem Bild einwandfrei zu erkennen!

Noch deutlicher geht es doch wohl nicht!

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
