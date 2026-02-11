Wer kauft sich den so etwas?
Gute Frage.
Der TS wollte ja eigentlich einen Rechner mit Windows 11 Pro kaufen.
Wenn auf dem neuen Gerät jetzt Windows 11 Home (S) drauf ist, muss der Händler das Ding halt wieder zurücknehmen.
Für private Nutzung macht der S-Modus überhaupt keinen Sinn. Eigentlich ist der Modus für die Nutzung in Schulen entwickelt worden. Dort kann er evtl. sinnvoll sein, wenngleich ich auch dort eher davon abraten würde.
Theoretisch kann man mit den diversen Anleitungen versuchen, den S-Modus wieder loszuwerden. Praktisch funktioniert das aber oftmals nicht.
Im Web finden sich jede Menge Berichte von frustrierten S-Modus-Opfern, die trotz aller Bemühungen einfach nicht an die benötigte App aus dem Microsoft-Store herankommen und den S-Modus dann eben auch nicht deaktivieren können.
Schon die Tatsache, dass man sich extra ein Microsoft-Konto anlegen muss, um im Store die Deaktivierungs-App zu bekommen, verdeutlicht den ganzen Irrsinn.
Ich hatte mal unter Windows 10 die fragwürdige Ehre, ein Tablet vom S-Modus zu befreien. Selbst mit Unterstützung des Herstellers ist das nicht möglich gewesen.