Hallo Gemeinde.

Ich habe meinen neuen PC in Betrieb genommen und er hat alles über WLAN installiert.

Er hat alles als eine Partition auf die 1 TB SSD gepackt.

Freigelassen hat er 800+ GB.

Ich möchte gerne die C:-Partition auf 300 GB verkleinern, aber das geht nicht.

Ich habe die Auslagerungsdatei schon entfernt, aber mehr als 10.000 MB bietet er mir nicht.

Was tun?

Ich brauche da 3 Partitionen 300/ 400/ und 300 GB.