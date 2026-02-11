Windows 11 297 Themen, 5.290 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Neuer PC

pappnasen / 44 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo Gemeinde.

Ich habe meinen neuen PC in Betrieb genommen und er hat alles über WLAN installiert.

Er hat alles als eine Partition auf die 1 TB SSD gepackt.

Freigelassen hat er 800+ GB.

Ich möchte gerne die C:-Partition auf 300 GB verkleinern, aber das geht nicht.

Ich habe die Auslagerungsdatei schon entfernt, aber mehr als 10.000 MB bietet er mir nicht.

Was tun?

Ich brauche da 3 Partitionen 300/ 400/ und 300 GB.

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 pappnasen „Neuer PC“
Optionen

Aus dem Netz kopiert:

NVMe-SSDs lassen sich unter Windows 11 am besten über die integrierte Datenträgerverwaltung partitionieren, indem vorhandene Laufwerke verkleinert oder neue initialisiert werden. Rechtsklick auf den Startbutton, „Datenträgerverwaltung“ wählen, Laufwerk rechtsklicken, „Volume verkleinern“ auswählen und aus dem nicht zugeordneten Speicherplatz neue „einfache Volumes“ erstellen. Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  • Datenträgerverwaltung öffnen: Rechtsklick auf das Startmenü -> „Datenträgerverwaltung“ wählen.
  • Vorhandene Partition verkleinern (für neue Partition):
    1. Rechtsklick auf die NVMe-Partition (meist C:) -> „Volume verkleinern“.
    2. Die gewünschte Größe für die neue Partition in MB eingeben -> „Verkleinern“ klicken.
    3. Ein Bereich „Nicht zugeordnet“ entsteht.
  • Neue Partition erstellen:
    1. Rechtsklick auf den Bereich „Nicht zugeordnet“ -> „Neues einfaches Volume“.
    2. Assistenten folgen, Laufwerksbuchstaben zuweisen und das Dateisystem NTFS wählen.
  • Neue NVMe initialisieren: Sollte die NVMe neu sein, muss sie initialisiert (GPT empfohlen) und dann über den „Nicht zugeordneten“ Speicherplatz partitioniert werden. 
Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
pappnasen gast1000 „Aus dem Netz kopiert: NVMe-SSDs lassen sich unter Windows 11 am besten über die integrierte Datenträgerverwaltung ...“
Optionen

Geht aber nicht.

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 pappnasen „Geht aber nicht.“
Optionen

Bei mir geht das!

Rechtsklick auf das angelegte Volumen und ich könnte meine 2 TB NVMe verkleinern...

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
pappnasen gast1000 „Bei mir geht das! Rechtsklick auf das angelegte Volumen und ich könnte meine 2 TB NVMe verkleinern...“
Optionen

Dann freu Dich.

Bei mir gehen nicht einmal Batch-Dateien.

Flashen kurz auf, tun aber nichts

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 pappnasen „Dann freu Dich. Bei mir gehen nicht einmal Batch-Dateien. Flashen kurz auf, tun aber nichts“
Optionen

Ich habe noch nie Partitionen erstellt, brauche ich nicht.

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Dann freu Dich. Bei mir gehen nicht einmal Batch-Dateien. Flashen kurz auf, tun aber nichts“
Optionen
Bei mir gehen nicht einmal Batch-Dateien. Flashen kurz auf, tun aber nichts

Was sollen die Batch-Dateien denn machen?

bei Antwort benachrichtigen
hjb mawe2 „Was sollen die Batch-Dateien denn machen?“
Optionen
Was sollen die Batch-Dateien denn machen?

Ich denke, dass das nur ein allgemeiner Hinweis sein sollte - dass es also nicht heißen soll, dass er per Batch-Datei irgendwas an der Partitionierung ändern will.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 hjb „Ich denke, dass das nur ein allgemeiner Hinweis sein sollte - dass es also nicht heißen soll, dass er per Batch-Datei ...“
Optionen

Das habe ich auch so verstanden.

Trotzdem wollte ich mal nachfragen, was er eigentlich per Batch-Datei macht.

Denn dass Batch-Dateien nur kurz "aufflashen" bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie nicht funktionieren. Je nachdem, was da drin steht, ist ein kurzes "aufflashen" völlig normal.

bei Antwort benachrichtigen
jofri62 pappnasen „Neuer PC“
Optionen

Hallo,

https://www.youtube.com/watch?v=B2JW8hiKWvM

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Neuer PC“
Optionen

Hast Du es mal mit GParted versucht?

bei Antwort benachrichtigen
pappnasen mawe2 „Hast Du es mal mit GParted versucht?“
Optionen

Nein.

Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Nein. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.“
Optionen

Hier gibt's eine Anleitung für GParted:

https://www.giga.de/tipp/gparted-anleitung-so-partitioniert-ihr-eure-festplatte/

Bei einem neuen PC würde ich aber diesen Weg eher nicht verwenden.

Stattdessen würde ich Windows komplett neu installieren und während der Installation die Partitionen so einrichten, wie es ich brauche.

bei Antwort benachrichtigen
jofri62 pappnasen „Nein. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.“
Optionen

Hallo pappnasen,

Partitionen kann man nur mit dem Administrations-Benutzerkonto anlegen. Ich habe gerade eine 2. Partition angelegt. Windows 11

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
hjb pappnasen „Neuer PC“
Optionen

Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, da ich mich als Linuxer nicht mehr so richtig mit Windows auskenne, aber trotzdem: Wenn man bei Windows mehr als 4 Partitionen anlegen will, dann musste man früher immer eine erweiterte Partition anlegen und danach konnte man in dieser  dann logische Partitionen erstellen.

Ich habe mal einen Screenshot aus einer VM gemacht, da werden die Partitionen zwar nach dem Linux-System angezeigt, aber du solltest damit klar kommen - ( /dev/sdb4 wäre unter Windows dann die Partiton "F" - und mehr geht halt nicht als "primär"): Nach meinem Verständnis legt Win also schon mindestens 4 Partitionen an. Wie geschrieben: Ich weiß nicht, ob die ersten 2 Partitionen da schon irgendwie "mitzählen", wenn ja, dann müsstest du eventuell erst eine erweiterte Partition erstellen, weil du ja insgesamt dann mehr als 4 Partitionen hast usw....

Ist nur so eine Idee von mir! Deswegen: Keine Garantie für die Richtigkeit meiner Annahme! :-)

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 hjb „Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, da ich mich als Linuxer nicht mehr so richtig mit Windows auskenne, aber ...“
Optionen
Wenn man bei Windows mehr als 4 Partitionen anlegen will, dann musste man früher immer eine erweiterte Partition anlegen und danach konnte man in dieser  dann logische Partitionen erstellen.

Bei MBR ist das genau so, wie Du es erklärt hast.

Bei GPT, was ja unter Windows 11 der Standard ist, ist es nicht mehr so.

Das Problem des TS ist aber, dass er schon die vorhandene (einzige?) Partition nicht hinreichend verkleinern kann, um überhaupt genügend Platz für neue Partitionen zu haben.

Also sein Problem tritt schon auf, bevor überhaupt neue Partitionen angelegt werden und man dabei dann evtl. an die Beschränkungen von MBR stoßen würde.

Ich weiß ja nicht, was der TS sich inzwischen überlegt hat. Aber bei einem neuen Rechner, den man sowieso komplett neu einrichten will, würde ich unbedingt das Windows auch selbst installieren. Und damit hat man dann sowieso aller Freiheiten bzgl. der Partitionierung.

Lediglich bei Übernahme eines vorhandenen Systems von einem alten auf einen neuen Rechner könnte evtl. der Einsatz der diversen Partitionierungs-Tools sinnvoll sein.

Au GParted hatte ich ihn ja schon hingewiesen.

bei Antwort benachrichtigen
hjb mawe2 „Bei MBR ist das genau so, wie Du es erklärt hast. Bei GPT, was ja unter Windows 11 der Standard ist, ist es nicht mehr ...“
Optionen

Vielleicht gibt es auf seinem Rechner im Dateisystem irgendwelche Fehler und er sollte das mal mit chkdsk überprüfen und eventuell korrigieren lassen. Kann ja sein, dass sich das System deswegen "weigert", irgendwelche Änderungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Man weiß ja nie, was da bei der Installation eventuell passiert ist. Ist aber lediglich eine weitere Idee von mir. :-)

Übrigens: GParted wäre natürlich erste Wahl für das Partitionieren. Oder man nimmt das hier, da sind gleich noch viele andere Werkzeuge drauf: https://www.heise.de/download/product/partedmagic-92431 

Das ist zwar eine recht alte Version, die ist bzw. war damals noch kostenlos (heute kostet die richtig Geld: https://partedmagic.com/store/ ), aber damit arbeiten kann man immer noch.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
jofri62 mawe2 „Bei MBR ist das genau so, wie Du es erklärt hast. Bei GPT, was ja unter Windows 11 der Standard ist, ist es nicht mehr ...“
Optionen

Hallo mawe,

du bist ein sehr "kompetenter" PC- Fachmann!

Bei GPT, was ja unter Windows 11 der Standard ist, ist es nicht mehr so.


HP 6550 B, MBR, Win 11 25H2 Build 26200 . 7628

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
hjb jofri62 „Hallo mawe, du bist ein sehr kompetenter PC- Fachmann! HP 6550 B, MBR, Win 11 25H2 Build 26200 . 7628 Gruß“
Optionen

...und was willst du uns damit sagen? Das sind doch alles logische Laufwerke in einer erweiterten Partition. Das funktionierte schon immer, sogar unter Win95 und unter Win 98. Allerdings kannst du nur insgesamt 4 (in Worten: vier) primäre Partitionen unter Windows anlegen....

Also nochmal: Was willst du "Oberfachmann" uns mit deinem Screenshot sagen??????

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 jofri62 „Hallo mawe, du bist ein sehr kompetenter PC- Fachmann! HP 6550 B, MBR, Win 11 25H2 Build 26200 . 7628 Gruß“
Optionen

MBR?

du hast einfach das falsche Bios :-))

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 jofri62 „Hallo mawe, du bist ein sehr kompetenter PC- Fachmann! HP 6550 B, MBR, Win 11 25H2 Build 26200 . 7628 Gruß“
Optionen

In einer "Erweiterten Partition" kann man natürlich bis zu 24(?) logische Laufwerke erstellen.

Das hat aber nichts mit primären Partitionen zu tun, Fachmann.

bei Antwort benachrichtigen
hjb Eludi84 „In einer Erweiterten Partition kann man natürlich bis zu 24 ? logische Laufwerke erstellen. Das hat aber nichts mit ...“
Optionen

Genau das habe ich ihm auch gerade geschrieben! :-)

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
jofri62 hjb „Genau das habe ich ihm auch gerade geschrieben! :-“
Optionen

Hallo,

ich habe C verkleinert. In der neuen Partition konnte ich die neuen Laufwerke anlegen. Eine erweiterte Partition habe nicht angelegt.

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 mawe2 „Bei MBR ist das genau so, wie Du es erklärt hast. Bei GPT, was ja unter Windows 11 der Standard ist, ist es nicht mehr ...“
Optionen

Möglicherweise hat ein Fachmann die Bitlockerverschlüsselung aktiviert?

Dann dürfte AFAIK GParted und die Verwaltung raus sein- dann braucht es ein Tool?!

Mal per cmd als Admin manage-bde -status ausführen dann weiß man ggf. mehr.

bei Antwort benachrichtigen
hjb Eludi84 „Möglicherweise hat ein Fachmann die Bitlockerverschlüsselung aktiviert? Dann dürfte AFAIK GParted und die Verwaltung ...“
Optionen
Dann dürfte AFAIK GParted

GParted startet man ja eigentlich von einem USB-Stick, da ist die Platte gar nicht eingehängt. Trifft deine Vermutung da auch zu? 

dann braucht es ein Tool?

Ist GParted kein Tool? Unschuldig

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 hjb „GParted startet man ja eigentlich von einem USB-Stick, da ist die Platte gar nicht eingehängt. Trifft deine Vermutung da ...“
Optionen
Trifft deine Vermutung da auch zu?
Ist GParted kein Tool?

Zu 1.) Richtig erkannt- es war nur eine vorschnelle Vermutung.

Zu 2.) Natürlich schon...aber als Windowser benutze ich halt für so etwas Windows-Tools Coolwie EaseUS und/oder Aomei-Software.

Okay, die hängen natürlich ebenfalls aus und booten DOS cmd oder powershell bei systemnahen Aktionen).

Jetzt sollten wir uns wieder dem Problembären widmen und nicht meinen Schnellschüssen...

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Eludi84 „Möglicherweise hat ein Fachmann die Bitlockerverschlüsselung aktiviert? Dann dürfte AFAIK GParted und die Verwaltung ...“
Optionen
Möglicherweise hat ein Fachmann die Bitlockerverschlüsselung aktiviert?

Das kann natürlich sein.

Dann dürfte AFAIK GParted und die Verwaltung raus sein

Richtig.

dann braucht es ein Tool?!

Das "Tool" wäre z.B. die Datenträgerverwaltung von Windows, mit der man angeblich auch Bitlocker-Partitionen verkleinern kann. (Ich würde davon abraten!)

Wir wissen ja bis jetzt noch gar nicht, mit welchem Tool der TS überhaupt den Verkleinerungsversuch durchgeführt hat.

Solange er sich nicht wieder meldet und ein paar weitere wichtige Informationen postet, ist das alles nur Kaffeesatzleserei und führt zu nichts.

bei Antwort benachrichtigen
pappnasen Nachtrag zu: „Neuer PC“
Optionen

So, liebe Freunde,

vorweg, die Systempartition kann man im laufenden Windows nicht verkleinern, nur vergrößen.

Inzwischen habe ich aber bei der WIN-Version so viele Probleme und Mängel entdeckt, dass ich mich entschlossen habe, Win11 Pro neu zu installieren.

Zum Beispiel:

Ich kann Office nicht installieren, weil der PC im S-Modus läuft. Aber deaktivieren kann ich das nicht. Diese Funktion ist nicht vorhanden. Eine Neuinstallation von Windows Store hat nicht gebracht.

Heute habe ich noch festgestellt, dass da kein Ordner "Dokumente und Einstellungen" vorhanden.ist.

Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich die Neuinstallation durchziehen soll.


Kann man beim Media Creation Tool die Version bestimmen?

Oder muss ich Win 11 Pro auf DVD brennen?

Oder hilft da der Windows11Installation Assistant?

bei Antwort benachrichtigen
hjb pappnasen „So, liebe Freunde, vorweg, die Systempartition kann man im laufenden Windows nicht verkleinern, nur vergrößen. Inzwischen ...“
Optionen

Ich weiß nicht ob es notwendig ist, dazu (den S-Modus zu verlassen) das System neu zu installieren. Schau dir mal dieses Video an: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&channel=entpr&q=pc+im+s-modus#fpstate=ive&vld=cid:29461db8,vid:CWRGBshwnYU,st:76 

Vielleicht hilft es ja und es erspart dir viel Arbeit....

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
pappnasen hjb „Ich weiß nicht ob es notwendig ist, dazu den S-Modus zu verlassen das System neu zu installieren. Schau dir mal dieses ...“
Optionen

Ich habe versucht, eine Office-Version zu installieren.

Geht nicht wegen S-Modus.

bei Antwort benachrichtigen
hjb pappnasen „Ich habe versucht, eine Office-Version zu installieren. Geht nicht wegen S-Modus.“
Optionen

In dem video wird doch genau beschrieben, wie man den s-Modus ausschaltet. Hast du dir das Video angeschaut?

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
pappnasen hjb „In dem video wird doch genau beschrieben, wie man den s-Modus ausschaltet. Hast du dir das Video angeschaut?“
Optionen

Heinz, es gibt bei ,ir unter Aktivierung keine Optionen um was abzuschalten.

Ok?

bei Antwort benachrichtigen
hjb pappnasen „Heinz, es gibt bei ,ir unter Aktivierung keine Optionen um was abzuschalten. Ok?“
Optionen

Schau dir das Video noch einmal  ganz genau (!!!!) von vorne bis hinten (!!!) an. Da wird doch beschrieben, wie man das zu verwendende Tool von MS herunterlädt und damit den S-Modus beenden/ausschalten kann, das kann meiner Meinung nach selbst ein Fünftklässler verstehen! 

Ohne dieses Tool, welches du direkt von MS bekommst, funktioniert das nun mal nicht. Sollte dir doch irgendwie möglich sein, das Video mal ganz konzentriert anzuschauen und genau danach zu handeln. Genauer beschreiben bekommt man das sicherlich nirgendwo, einfacher geht es nun tatsächlich nicht.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
hddiesel pappnasen „Ich habe versucht, eine Office-Version zu installieren. Geht nicht wegen S-Modus.“
Optionen

Wenn du tatsächlich Windows S-Modus haben solltest, kannst du nur Office aus dem Microsoft App Store installieren, das betrifft auch alle andere Software.

Treiber gehen ebenso, nur mit hilfe von Windows Update.

Herunterladen und Installieren von Apps - Microsoft-Support

Zum Wechsel aus dem Windows 10 oder 11 S-Modus, auf Windows 11 Pro hier:

https://support.microsoft.com/de-de/windows/verlassen-des-s-modus-in-windows-4f56d9be-99ec-6983-119f-031bfb28a307

Bist du mit Edge im Nickles- Forum, ist der S-Modus möglich, wenn mit einem anderen Browser, dann hast du auch kein Windows im S-Modus installiert.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
bei Antwort benachrichtigen
jofri62 pappnasen „So, liebe Freunde, vorweg, die Systempartition kann man im laufenden Windows nicht verkleinern, nur vergrößen. Inzwischen ...“
Optionen

Hallo pappnasen,


bei dem Media Creation Tool kann man die Version auswählen.

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 pappnasen „So, liebe Freunde, vorweg, die Systempartition kann man im laufenden Windows nicht verkleinern, nur vergrößen. Inzwischen ...“
Optionen
weil der PC im S-Modus läuft. Aber deaktivieren kann ich das nicht. Diese Funktion ist nicht vorhanden.

Dann lies mal hier:

S-Modus deaktivieren

und hier

Danach hast du Windows 11 Home auf der Kiste.

bei Antwort benachrichtigen
pappnasen Eludi84 „Dann lies mal hier: S-Modus deaktivieren und hier Danach hast du Windows 11 Home auf der Kiste.“
Optionen

Meine alte Kiste hat Win11 Home.

Da konnte ich das Office installieren.

Auf der neuen Kiste ist Win11 Pro.

bei Antwort benachrichtigen
hjb pappnasen „Meine alte Kiste hat Win11 Home. Da konnte ich das Office installieren. Auf der neuen Kiste ist Win11 Pro.“
Optionen

Lies doch einfach mal durch, was @eludi da verlinkt hat! Oder schau dir das von mir verlinkte Video an! Da steht/wird beschrieben, wie man den S-Modus ausschaltet (!!!!!!!!!!!!), danach kannst du dann installieren, was du willst - auch dein Office!

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Meine alte Kiste hat Win11 Home. Da konnte ich das Office installieren. Auf der neuen Kiste ist Win11 Pro.“
Optionen
Auf der neuen Kiste ist Win11 Pro.

Den S-Modus gibt es nur bei der Home-Edition, nicht bei Pro.

https://support.microsoft.com/de-de/windows/verlassen-des-s-modus-in-windows-4f56d9be-99ec-6983-119f-031bfb28a307?utm_source=chatgpt.com

bei Antwort benachrichtigen
hjb Eludi84 „Dann lies mal hier: S-Modus deaktivieren und hier Danach hast du Windows 11 Home auf der Kiste.“
Optionen

Ich habe dazu doch auch schon ein Video verlinkt, wo genau beschrieben wird, wie man das Zeug ausschaltet. Ich weiß nicht, warum er sich das nicht anschaut.....

Kann doch nicht so schwer sein! Stirnrunzelnd

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 hjb „Ich habe dazu doch auch schon ein Video verlinkt, wo genau beschrieben wird, wie man das Zeug ausschaltet. Ich weiß nicht, ...“
Optionen

Ich ziehe mich jetzt dezent zurück- vom TE kommen da nur tröpfchenweise widersprüchliche Infos...so kann man nicht helfen.

bei Antwort benachrichtigen
hjb Eludi84 „Ich ziehe mich jetzt dezent zurück- vom TE kommen da nur tröpfchenweise widersprüchliche Infos...so kann man nicht helfen.“
Optionen

Ist wohl besser so. er TE schaut sich anscheinend weder das Video an, noch liest er die Anleitung, welche du verlinkt hast. Er schreibt lediglich immer wieder mehr oder weniger die gleiche Antwort - nämlich dass er sein Office nicht installieren kann sowie dass es bei ihm keine Option zum Ausschalten des S-Modus gibt! Ist doch klar, dass das bei ihm so ist - und das bleibt auch so, solange er nicht den Anleitungen folgt und sich diese erst gar nicht anschaut oder durchliest und die entsprechenden notwendigen Handlungen vornimmt..... :-(

Und genau deswegen bin ich hier jetzt auch raus! Ich habe keine Lust mehr, immer wieder zu schreiben, dass er sich die von uns verlinkten Dinge anschauen soll und dann danach handeln soll. Die Anleitungen sind doch nun wirklich nicht schwer zu verstehen.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „So, liebe Freunde, vorweg, die Systempartition kann man im laufenden Windows nicht verkleinern, nur vergrößen. Inzwischen ...“
Optionen
Ich kann Office nicht installieren, weil der PC im S-Modus läuft.

Ist das der Rechner, den Du vor ein paar Tagen verlinkt hattest?

https://www.kaufland.de/product/507572522/

In dem Angebot war keine Rede vom "S-Modus"!

Der Händler hat Dir definitiv was Falsches verkauft.

Meine Empfehlung: Gib das Gerät zurück und kauf Dir einen Rechner, der eine reguläre Win-11-Pro-Lizenz hat.

bei Antwort benachrichtigen
hjb mawe2 „Ist das der Rechner, den Du vor ein paar Tagen verlinkt hattest? https://www.kaufland.de/product/507572522/ In dem Angebot ...“
Optionen
In dem Angebot war keine Rede vom "S-Modus"!

Ich wusste bis vor drei Tagen gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt! Wer kauft sich den so etwas?

Und wenn es denn tatsächlich dieser PC ist, den der TE sich da gekauft hat, dann muss er Office ja gar nicht installieren, das ist laut Beschreibung doch schon installiert....

Irgendwie kann ich mir also nicht vorstellen, dass es dieser PC ist, den er sich da gekauft hat.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 hjb „Ich wusste bis vor drei Tagen gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt! Wer kauft sich den so etwas? Und wenn es denn ...“
Optionen
Wer kauft sich den so etwas?

Gute Frage.

Der TS wollte ja eigentlich einen Rechner mit Windows 11 Pro kaufen.

Wenn auf dem neuen Gerät jetzt Windows 11 Home (S) drauf ist, muss der Händler das Ding halt wieder zurücknehmen.

Für private Nutzung macht der S-Modus überhaupt keinen Sinn. Eigentlich ist der Modus für die Nutzung in Schulen entwickelt worden. Dort kann er evtl. sinnvoll sein, wenngleich ich auch dort eher davon abraten würde.

Theoretisch kann man mit den diversen Anleitungen versuchen, den S-Modus wieder loszuwerden. Praktisch funktioniert das aber oftmals nicht.

Im Web finden sich jede Menge Berichte von frustrierten S-Modus-Opfern, die trotz aller Bemühungen einfach nicht an die benötigte App aus dem Microsoft-Store herankommen und den S-Modus dann eben auch nicht deaktivieren können.

Schon die Tatsache, dass man sich extra ein Microsoft-Konto anlegen muss, um im Store die Deaktivierungs-App zu bekommen, verdeutlicht den ganzen Irrsinn.

Ich hatte mal unter Windows 10 die fragwürdige Ehre, ein Tablet vom S-Modus zu befreien. Selbst mit Unterstützung des Herstellers ist das nicht möglich gewesen.

bei Antwort benachrichtigen