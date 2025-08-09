Neustart von explorer.exe - keine Taskleiste

Hallo zusammen

Ich habe festgestellt, dass (wohl erst seit 24H2, vorher ist es mir nicht aufgefallen), bei einem Restart von explorer.exe manchmal die Taskleiste nicht direkt erscheint, es dauert manchmal 20 Sekunden, bis sie endlich wieder erscheint. In dem Moment kann man auch nichts mehr machen, ausser man wechselt mit Ctr-Tab das Fenster des Programms, wo man gerade drin ist. Mir ist es aufgefallen, weil ein selber programmiertes Programm explorer.exe abschiesst (mit wmic process (...) call terminate), damit Registry-Einstellungen übernommen werden (Taskleiste leeren). Windows startet explorer.exe ja wieder selber nach kürzester Zeit, aber eben die Taskleiste fehlt manchmal lange. Auch der direkte Neustart über den Taskmanager führt immer mal wieder zu diesem Phänomen, ebenso das Nutzen von taskkill. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und ob man das Problem irgendwie lösen kann?

Gruss und Dank

Thomas