Fehler bei Start von Windows Lenovo Laptop

Ich möchte ein altes Lenovo Laptop wieder in Betrieb nehmen, bekomme aber nur diese Meldung.

Bin absoluter Laie, was ist zu tun?

Ersuche um Hilfestellung.

Besten Dank

Fehler:

the boot configuration data file doesn`tcontain valid information for an operating system.

File:\BCD

Error code: 0xc0000098

Das Gerät ist ein:

Lenovo Yoga 500-15ISK

Bios D3CN32WW

EC Version D3EC25WW

Das steht im Boot Menü zur Verfügung:

Boot Mode.

USB Boot

PXE Boot to LAN

Boot Priority Ordner

1. USB FDD:

2. ATA HDD: Liteon CV1-DB256

3. USB HDD

4. USB CD

5. PCI LAN

6. Windows Boot Manager

7. PCI Lan