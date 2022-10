Windows 10 - Sucheintrga lässt sich nicht eintippen

Hallo, mein Problem: ich habe als Betriebssystem Windows 10 installiert, seit längerer Zeit kann ich in den Suchzeilen (z.B. im Einstellungsmenü) keinen Eintrag mehr erstellen, der Cursor blinkt, wenn ich dann etwas eingeben will, friert der Cursor ein und nichts geht mehr, von mir wurden alle Updates des Betriebssystemes und dessen Programme durchgeführt (am 27.10.22 das letzte Mal), da ich trotz intensiven Nachforschungen noch keine Lösung für das Problem gefunden habe. wäre es toll wenn jemand dazu etwas einfallen würde, vielen Dank schon mal.