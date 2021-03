Suchfunktion bei WIN10 fkt nicht mehr

Hallo, seit geraumer Zeit, fkt die Sucheingabe nicht mehr. Weder in der Taskleiste links unten mit dem Lupensymbol noch in div. Anwendungen (Einstellungen, Systemsteuerung, ...). Die Anmeldemaske lässt sich auch nicht mehr einfach mit "ENTER" weiterschalten, geht nur noch mit Mausklick links. Im Browser bzw in Dokumenten funktionieren alle Eingaben noch ohne Probleme. Ich habe schon versucht das Problem mit einer anderen Tastatur zu beheben, bzw schon sehr viele Tipps (Änderungen in der Registrierung, Neuinstallation der Hintergrund-Apss, ...) ausprobiert, die sich mit google auftun. Leider ohne Erfolg. Der letzte Wiederherstellungspunkt liegt beim 10.03., da das Problem schon vorher aufgetreten ist, hilft mir diese Option auch nicht weiter. Ich habe alle Updates von WIN10 installiert, bin somit auf dem neuesten Stand. Vielleicht weiß irgendjemand wie sich das Problem lösen lässt. Vielen Dank.