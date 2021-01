„Windows 10 Startprobleme, Stillstandcode: 0xc000021a“

Vorab: Ich gehe mal davon aus, dass Du den Rechner schon mechanisch und elektrisch geprüft hast.



Bei einem PC: Aufmachen, reinschauen, Lüfter und Kühler nach Staub geprüft und den festen Sitz alle Komponeneten geprüft hast. Auch Stecker zu Festplatten usw. prüfen.



Laptop: Je nach Bauart alle Deckel mal abnehmen und auch da die Komponeneten prüfen.

Neuinstallation (das gemurkse mit Upgrade usw. sparst Du Dir bitte!):

An dieser Stelle gibts von mir immer den Vorschlag, Kauf eine neue SSD, nimm die alte Platte/SSD erst mal raus und installiere W10 auf der frischen SSD neu. Damit vermeidest Du Fehler die ggf. schon auf der (alten) Platte/SSD sind. Eine frische SSD gibts mit 500GB schon für unter 50€. Nur als Besispiel. Welche Du nimmst ist fast egal. Nur keine GEBRAUCHTE bei ebay!!! oder so. Auch Amazon ist nicht so DER gute SSD Händler! Falls notwendig kauf Dir auch gerade einen neune USB 3.0 Stick neu. Er sollte mindestens 8GB haben. 16 sind besser.

Installation:

Wenn Du auf die MS Seite gehst dann kannst Du da wie unter (s. Pfeil) beschrieben, direkt eine W10 Version runterladen UND danach einen bootfähigen Installtionsstick erstellen. Den solltest Du gut aufheben, denn der kann Dir noch gute Dienste leisten wenn wieder mal etwas schief geht.





Wenn Du den Stick erstellt hast, solltest Du erst mal im BIOS nachschauen ob Du ggf. das BIOS auf UEFI umstellen kannst. Wenn ja, dann mach das.



Nun steckst Du den Stick in einen USB Port und startest den Rechner neu. Natürlich musst Du den Bootvorgang so unterbrechen, dass Du vom Stick startest. Kannst Du aber auch im BIOS schon einstellen, dass USB in der Bootreihenfolge oben ist.



Jetzt installierst Du W10 frisch. Bei der Partitionsabfrage löschst Du erst mal alle Partitionen die vorhanden sind (falls du doch den alten Datenträger genommen hast) und dann überlässt Du Windows die Nuepartitionierung.



Wenn dann irgendwann die Abfrge nach dem Installationsschlüssel kommt, dann klickst Du auf "Ich habe keinen" oder so. W10 wird nun trotzdem komplett installiert.



Wenn Du die alte Installtion mit einem MS Konto angelegt hast, dann melde Dich damit auch nun an. In der Regel wird nach ein paar Updates die Du anstößt nachdem alles installiert ist, dann der bei MS gespeicherte Installationskey auf das neues System übertragen und es wird automatisch freigeschaltet.



Falls das nicht so ist, dann gehst Du NACH der Installation über "SYSTEM" auf





Dort gibst Du deinen Windows 7 Installationskey ein. Danach sollte das System wieder laufen.