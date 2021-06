„Windows 10 - das Ende steht bevor!“

"During the opening keynote to Build 2021, Microsoft CEO Satya Nadella spoke about using a new version of Windows. "I’ve been self hosting it over the past several months, and I’m incredibly excited about the next generation of Windows," Nadella told attendees.

Whether this is 'Sun Valley' or even Windows 11, we may find out soon.

When it comes to a release name, Microsoft tends to apply either a month or a season to the updates for Windows 10. If indeed Windows 10 21H2 does arrive in October, for example, Microsoft could well name it the Windows 10 October 2021 Update."

https://www.techradar.com/news/windows-10-21h2-update

Wie 21H2 heißen wird ist quasi egal...

Und der Nachfolger von W10 wird niemals rein Cloud basiert sein, außer u.U. der für W10 Home!