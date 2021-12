Seit vorgestern bekomme ich von der Zuverlässigkeitsüberwachung plötzlich diese Meldung:

dwm.exe nicht mehr funktionsfähig:

Hier die technischen Details zu dem Fehler:

Zur Sicherheit auch als Text:

Beschreibung

Name der fehlerhaften Anwendung: dwm.exe, Version: 10.0.19041.746, Zeitstempel: 0x6be51595

Name des fehlerhaften Moduls: ucrtbase.dll, Version: 10.0.19041.789, Zeitstempel: 0x2bd748bf

Ausnahmecode: 0xc0000005

Fehleroffset: 0x0000000000048b5e

ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4c8

Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d7f63401dc9973

Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\WINDOWS\system32\dwm.exe

Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll

Berichtskennung: 7855037c-b1a9-4bd7-b02c-884b2a5d3ccd

Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:

Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:





Nach allem was ich weiß, ist die dwm eine Art Desktopmanager und für die feinen Effekte auf dem Desktop zuständig, wie die Aero-Effekte. Das Merkwürdige ist, dass die wunderbar funktionieren, wie man hier sehr schön erkennen kann:

Einen Scan mit Malewarebytes habe ich gemacht. Der findet nur zwei Einträge "PUM Optional Disable MRT". Die kommen aber von mir (Registry-Einträge), weil ich nicht möchte, dass eine eventuelle Vireninfektion an MS benachrichtigt wird. Und die existieren schon seit Jahren.

Also ein Virus ist nicht schuld und die dwm.exe befindet sich auch nur unter: system32.

Das BIOS ist aktuell, ebenso wie alle Chipsatz-Treiber und die Grafikkarte ist auch auf dem neuesten Stand. Ich habe die aktuelle 21H2 seit 3 Tagen am Laufen und bis vorgestern war das System fehlerfrei.

Ich habe auch die DISM-Befehle abgearbeitet und sfc /scannow durchlaufen lassen. Das hat mir dann nur einen neuen Fehler eingebracht, den ich dadurch reparieren konnte, dass ich mit der Powershell sfc /scannow die Systemdateien von meinem Installationmedium (Ja, ich habe windows 10 auf einem Datenträger) reparieren ließ. - Allerdings wurde die dwm offensichtlich nicht repariert.

Es ist nun nicht so, dass ich "Nichts" gemacht hätte. Wie aus diesem Thread bekannt ist:

https://www.nickles.de/forum/anwendungsprogramme-und-apps/2021/probleme-mit-nordvpn-539296262.html

Habe ich seit etlichen Tagen Probleme mit dem Update von NordVPN und habe die Tipps vom support ausgeführt (i.d.R. komplettes Deinstallieren und Neuinstallation der Vorgängerversion (die funktioniert). Ansonsten aber habe ich nichts gemacht. Auch die SSD, auf der Windows läuft ist fehlerfrei.....

Die Frage ist, ob es eine einfache Methode gibt, das zu reparieren - natürlich wäre ein Inplaceupgrade möglich, aber das legt alles wieder für eine lange Zeit lahm und ich muss arbeiten können.

Ich fand dies hier im Netz und frage mich, ob das vertrauenswürdig ist:

https://www.exefiles.com/de/exe/dwm-exe/

Ist irgendwie schon verlockend, sich ein Inplage-Upgrade zu schenken....