„Probleme mit NordVPN“

Das wäre toll. Hab ich auch schon gemerkt, aber da komme ich halt nicht mehr ran....Hallo Admins!!!!



Es gibt VIP-seitig keine Möglichkeit, User-Beiträge zu bearbeiten, auch wenn das eine von uns gerne gewünschte und mit Hinsicht auf die ständigen Motzereien hier sinnvolle Option ist.



Zu Nord- und generell Software-VPN hatte ich m.E. schon mal etwas geschrieben. Imho ist das genauso Alibi und Makulatur wie eine vermeintlich höhere Sicherheit durch Fremd-AV mit irgendwelchen Zugaben, die nach viel klingen, aber wenig nützen.



Letzteres bezieht sich zwar eher auf VPN unter Android, aber eine Software ist halt eine Software und jede zusätzliche macht Systeme anfälliger für Sicherheitslücken, insbesondere in so sensiblen Bereichen. Am Ende erschlägt man ein datensensibles Problem unter Umständen mit einem anderen und verlagert die Sache damit nur. Dann haben wie hier bei Nord-VPN die Daten halt nur andere.



VPN mag gut sein, um Softwareblockaden bei Videoportalen etcpp. zu umgehen. Das lässt sich meist bereits mit Proxys lösen. Datenströme per VPN lassen sich auch an anderer Stelle als am PC und am Server brechen und abgreifen.



So btw. halte ich viele Deiner Probleme verursacht durch genau solchen meines Erachtens übertriebenen und meist eher plazebo-artigen "Sicherheitsfimmel". Aber das ist natürlich nur meine subjektive Sicht der Dinge aus der Distanz.



War jetzt hier seit langem mal wieder etwas tl;dr - also bis neulich...