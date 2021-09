Download 2021-08 Servicing Stack Update für Windows 10 Version 20H2 für x64-basierte Systeme (KB5005260)

Moin, liebe Nickles-Gemeinde!

Da in meinem alten Thread

(https://www.nickles.de/forum/windows-10/2021/updates-funktionieren-nicht-mehr-539292404.html)

niemand mehr auf meine neu aufgetauchte Frage antwortete, eröffne ich hier einen neuen Thread mit einer neuen Frage.

@PeterP1 schrieb mir damals Folgendes:

"Hallo Winni,

zufällig bin ich in der c't auf einen Artikel gestoßen, der sich mit so einem Fehlerbild beschäftigt (Heft 19/2021, Seite 52). Dort geht es um ein unterlassenes Mai-Update, das zu so einem Fehler führen kann. Es gibt einen Patch - KB5005260 - von MS hier:

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5005260

Wäre vielleicht einen Versuch wert.

Gruß

Peter"

Aufgrund einer unglaublich angespannten Auftragslage kam ich erst jetzt dazu, mich wieder um den Läppi meiner Frau zu kümmern und versuchte gerade, das Update herunterzuladen.

Ich scheine mal wieder zu doof zu sein.... Wenn ich auf "Herunterladen" klicke, erscheint nur dieses Fenster:

Aber kein Download startet oder wird angezeigt.... - Was mache ich nur falsch?