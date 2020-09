Nachtrag

Ich weiß nicht wie oder was er an den Einstellungen vorgenommen hat, jedoch ist jetzt rechts und oben ein breiter, schwarzer Streifen.



Wenn ich über die Auflösung gehe und diese minimiere, werden die schwarzen Streifen breiter.

Jedoch ist einen Verkleinerung nicht möglich.



Ich habe über google herausgefunden, dass das angeblich in der Grafikkarteneinstellung gelöst werden kann. ..https://praxistipps.chip.de/schwarzer-rand-am-bildschirm-was-tun_35907

Nur weiß ich nicht, wie ich bei diesem Notebook dorthin komme.

Weiß das vielleicht jemand?



DANKE