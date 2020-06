Wie? Windows 10 Home von Version 1511, auf aktuellen Patch-Stand zu bringen?

Hallo und guten Tag hier im Forum.

Heute habe ich seit langer Zeit, auch mal wieder eine Frage, in der Hoffnung, jemand kennt die Lösung.



Auf einem Laptop mit „Windows 10 Home“, ist die Version: 1511 (build10586. 1176) installiert.

Das Suchen nach Update über die Einstellungen/Systemsteuerung, sagt aus, System ist aktuell und es wir auch kein Versuch unternommen das System auf die aktuelle Version zu bringen.

Laut Infos bei Recherchen im WWW, wird immer wieder ausgesagt:

„Diese Version wird von Microsoft nicht mehr voll umfänglich unterstützt mit Updates oder Upgrades.“

Ich habe versucht, mit „Creators Update“ , das System auf den heutigen aktuellen Stand zu bringen.



Dabei startet das System mit der Upgradefunktion, und läuft auch ca. ¾ Stunde.

Bis dahin sieht es laut Ablaufprotokoll am Bildschirm, auch ganz normal aus.



Aber dann kommt die niederschmetternde Meldung:

„Am Computer vorgenommene Änderungen werden rückgängig gemacht.“

Das funktioniert auch, leider ist der alte Systemzustand erhalten geblieben.

Es gibt auch keine weiteren Erläuterungen dazu, was eventuell zu unternehmen ist.



Auch bei weiteren Recherchen im WWW wird diese Meldung sehr häufig zur Diskussion gestellt. Leider wurde in dem Zusammenhang, keine Lösung angeboten bzw. habe ich sie nicht gefunden.



Fazit:

Wie ist es zu schaffen, das Windows-System von Version: 1511 auf den Stand von heute zu bringen.



Im Vorwege sage ich schon mal danke für jeglichen Tipp zu diesem Thema.



Ciao Okieh