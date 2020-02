Suche in der Taskleiste geht nicht mehr

Vor 10 Minuten funktioniert Suche in der Taskleiste noch. Habe nur eine Viedo aus meiner alten Sammlung meiner Bumerang-Videos (selsbst erstellt) in der Zwischenzeit geschaut und wollte dann die Suchefunktion in der Taskleiste benutzen. Und Schwupps geht die nicht mehr??? Wenn ich die aufrufe kann ich zwar noch was eingeben, aber nichts funktioniert und des sieht es so aus:

Habe schon versucht, das zu mit dism zu reparieren hilft aber nix. Auch sfc\ scannow und scanhealth bringen keine Ergebnisse. Angeblich alles i.O.... Die Problemerkennung gibt auch nichts her - bin ratlos....

P.S. - Im Admin-Konto funktioniert das alles noch......