„Rechner hängt immer fest“

Hmmmm...



...ich sehe da jetzt ein G-Data-AV als Link, dann soll noch ESET drauf sein, ein eigenes Startmenü wurde auch noch eingerichtet. Sieht also schon nach etwas vermülltem PC aus.



Deinstalliere also G-Data und ESET per "Programme und Funktionen" und ggf. per Removal Tool sowie andere "Helferlein" und mache noch eine Datenträgerbereinigung. Dann läuft der Kasten ggf. wieder besser.



Über den Rest wie HDD/SSD/Reinigungszustand wissen wir immer noch nichts - so wirklich zielführend ist die Konversation daher leider immer noch nicht.



https://www.gdata.de/support/faq/consumer/deinstallation-mit-dem-avcleaner



https://www.eset.com/int/support/av-remover/