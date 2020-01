fehler bei der Installation des neuen Betriebssystems ? WIN10

Ich fürchte, ich habe bei unserem Laptop bei der Neuinstallation(Umstellung) WIN10 was grundsätzlich falsch gemacht . Ich vermute, daß ich den Fehler schon damals gemacht habe, als ich den Laptop von Linux auf WIN7 umgestellt hatte. Konkret scheint was mit der Partitionierung nicht zu stimmen. Ich vergleiche das mit dem Tower, den ich kürzlich vorinstalliert erhalten habe. Bei der Neuinstallation wurde automatisch darauf hingewiesen, daß die Partitionsauswahl nicht empfohlen wird, ich habe aber keine andere Auswahl gesehen für eine Partition, die groß genug gewesen wäre, um das neue System zu installieren. In der Datenträgerverwaltung wird bei Datenträger 0 Basis 698,5GB angezeigt: 95MB fehlerfrei(EFI-Systempartition) ,im nächsten Feld: (C:) 698,4GB NTFS fehlerfrei(Startpartition, Auslagerungsdatei,Absturzbild, Primäre Partition), und im nächsten Feld : 21MB nicht zugeordnet ! Hat jemand eine Vorstellung , ob da schon was offensichtlich falsch ist ?

Bei der 95MB Partition kann ich z. B. nicht mit Rechtsklick die Eigenschaften aufrufen !