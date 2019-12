hallo,

mein laptop fährt nich mehr hoch nach eine update von display treiber.ich versuche mit diagnosti program zu reparieren.kann ich aber nicht .ich versuche es lag an mbr,oder was es heist.denn ich versuche neue win drau zu instalieren.er fand aber keine laufwerk.warum?.normal es ist leider leicht neue win neu zu machen oder?aber sollen wir erstmal versuche das zu retten was zu reten ist?ich meine die mbr,das erkennung von festlatt verfahren.

was soll ich noch machen.

mfg

huynh