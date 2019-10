„Ich erhalte keine Updates unter W10“

Ein Versionssprung unter W10 setzt allerdings eine vollständig aktualisierte Vorversion voraus.

Nicht unbedingt, man kann sowohl Sicherheitsupdates als auch ein paar Funktions-Updates (= Upgrades) problemlos überspringen.

Entscheidend ist nur, dass man das gewünschte Upgrade nicht per Windows-Update sondern per Installations-ISO bzw. Installations-Stick installiert (= Weg3). Das ist sowieso immer dann der bessere Weg, wenn man die Upgrades auf mehreren Rechnern einspielen will und nicht auf jedem dieser Rechner den Download einzeln machen will.