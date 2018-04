Win10 LOOPT immer zur?ck zum Anmeldesreen

Hallo, hilfe hilfe hilfe !!!!

Habe gestern nach einem langen Microsoft Update folgendes Problem:

Laptop, Win10 Home,

Nach dem Booten geht das system zu dem Anmelde Screen von Microsoft(habe kein Password)dann Bootvorgang geht weiter bis alles gestartet ist, ist Ok

Dann loopt der Rechner wieder zur?ck zum Anmelde Screen und so weiter usw..

Wenn ich die Mouse ununterbrochen bewege dann ist der Rechner besch?ftigt und loopt nicht zur?ck zum Anmelde Screen.

Um ?berhapt mit dem Rechner arbeiten zu k?nnen starte ich ein langes Video

im Netz,und schiebe dann das Videofenster bei seite,dann ist der Rechner

auch besch?ftigt und die Mouse ist frei damit ich andere Programme starten kann.

Habe viele Foren und hilfen erfolglos durchprobiert.

Ich habe auch Cortana abgeschaltet (war immer auf dem StartBild ge?ffnet)hat auch nicht geholfen , Starten im Abgesicherten Modus hat auch nicht geholfen.

jetzt ist mein Latein am Ende. Bitte um hilfe von den Fachleuten.