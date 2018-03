„TIPP: Windows 10 Pro Lizenz für knapp 5 Euro kaufen“

inklusive Windows 10 home 64 Bit.

Das soll nun nicht abwertend klingen - also nicht falsch verstehen: Dass eine Windows10-Lizenz dabei ist, zählt heute doch fast gar nichts mehr bzw. sollte keine Auswirkungen auf den Preis eines Neu-PCs haben. Die Lizenzen für Win10 (egal, ob Home oder Pro) bekommst du doch heute nachgeschmissen - und so ein System zu installieren ist höchstens für die fünfundsiebzigjährige Tante Erna aus Pusemuckel ein Problem.......

Ich selber habe hier mittlerweile mindestens fünf oder sechs Win10-Pro-Lizenzen, das System habe ich sogar "vollwertig" mit gekauften Lizenzkeys auf zwei Linux-Rechnern in jeweils einer virtuellen Maschine installiert.

Das hätte man in früheren Zeiten schon aus Kostengründen nicht gemacht, weil so eine Lizenz weit über 100 Euronen gekostet hätte. Meine Lizenzen, welche ich hier habe, habe ich z.B. hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/Microsoft-Windows-10-Pro-Vollversion-32-64-Bit-Product-Key-Win-10-Pro/183105816568?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 . Das geht so: Kaufen, sofort per PayPal bezahlen, E-Mails abrufen - und siehe da: Der Lizenzkey ist schon da, der wird sofort nach dem Kauf bzw. nach dem Bezahlen mit PayPal automatisch von dem Händler verschickt, dauert nur ein paar Sekunden! Danach mal eben schnell Win10 mit dem Key installiert - und noch mal "siehe da": Nach dem Neustart nach Abschluss der Installation ist Windows (natürlich nur bei eingeschaltetem Internet) aktiviert und holt sich direkt die neuesten Updates! Schneller und besser geht es nicht!

Deswegen: Ich würde - wenn ich mir so einen fertigen Neu-PC kaufen würde - mal beim Händler nachfragen, was dieser PC ohne (!) Windows-Lizenz kostet. Da steckt bestimmt noch Sparpotenzial drin! So eine Installation kriege ich mit meinen mittlerweile 72 Lenzen leicht und locker selber hin! Na ja, allerdings würde ich mir natürlich sowieso keinen Fertig-PC kaufen, meine Rechner habe ich bisher alle selber zusammengebaut, und das würde ich selbstverständlich auch in Zukunft so halten! Von daher würde die Überlegung, ob mit oder ohne Lizenz oder vorinstalliertem System, sowieso keine Rolle spielt, zumal bei mir sowieso Linux läuft....... :-))

Wie schon oben geschrieben: Das soll jetzt keine "Abwertung" sein, es könnte aber als "Nachdenkanstoß" für die Zukunft dienen, falls nochmal irgendwann ein Neukauf anstehen sollte.

Gruß in den Süden

Heinz