Hallo Heio8888,

hier http://www.nickles.de/forum/windows-10/2017/neues-kumulatives-update-funktioniert-nicht-539197196.html hat Karl65 auch Probleme mit dem Update und bekommt eine andere Fehlermeldung mit einer Fehlernummer.

Alpha13 hat einen anderen Link dazu eingestellt.

Zu Deiner Fehlermeldung gibt es auf deskmodder.de diesen Link mit zahlreichen Tipps.

Als erstes - das Update(paket) einzen herunterladen.

OK - ich gebe zu, dass ich von Win10 zum Glück größtenteils verschont bin und es auch selbst nicht haben will. So musste ich bisher das Update auch (noch nicht) für jemanden reparieren.

Ist ein Antivirenprogramm installiert?

Gruß,

Anne