„Lkw-Attacke: Wie die TV-Sender berichteten“

die meinen, dass sie mit den anderen Sendern mithalten müssen.

Über Fernsehen kann ich nichts sagen. Die Informationen im Rundfunk - rbb ist hier vor Ort - enthielten keine Spekulationen.

Natürlich wissen die auch nicht, was "wirklich" passiert ist. Und das wurde in den Berichten immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und berichtigt, wenn sich ein anderer Tatbestand herausstellte.

In meinen Augen ist vieles hier ein Kommunikationsproblem und eine Frage der Interpretation.

Es geht mehr um das Wie-Verstehen-Wollen des Gehörten und Gesehenen.

Wenn mein Feind was sagt - dann hört sich das anders an und ist weniger richtig - als von einem Freund.

Was ich gehört habe seit gestern Abend ist kaum emotional verkleidet, so wie ich das zum Beispiel in der großen Tageszeitung Die Welt (auch in Berlin) online nachgelesen habe. "Der Horror auf dem Weihnachtsmarkt" "Blaulicht durchzuckt die Nacht" "wenn es passiert. So banal. So brutal. So rabiat beides nebeneinander."

Im ÖR höre und lese ich das ganz viel sachlicher. Da ging es schon um einen "Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt". Ganz am Anfang wurde nicht ausdrücklich von Anschlag gesprochen.

OK, auch mit den Argumenten und meiner Meinung werden Andersgläubige nicht von Nutzen und Notwendigkeit der ÖR überzeugt.

Gruß,

Anne