„Win11 und der Zwang zum Online-Konto - Was spricht eigentlich gegen einen MS-Account?“

Was spricht eigentlich gegen einen MS-Account?

Nix, außer Verfolgungswahn...

Ich habe seit ca. 25 Jahren einen Account bei MS, Nachteile? Bis heute habe ich keine bemerkt. Die Vorteile werde ich hier nicht breittreten.

Was hat MS in dieser Zeit an mir verdient? Von mir persönlich keinen Cent.

Daten in einer Cloud zu speichern, aber um z.B. harmlose Urlaubsfotos mit anderen zu teilen,

Aber das geht doch mal garnicht...