„Trojaner eingefangen“

Verzeichnis: C:\Users\Besitzer\AppData\Local\Temp. Dieses Verzeichnis kann ich mithilfe der Suchfunktion nicht finden. Komisch.



https://support.microsoft.com/de-de/help/14201/windows-show-hidden-files



Dann wirst Du auch den Temp-Ordner in Deinem Benutzer-Verzeichnis sehen.



Temp-Ordner kannst Du bewusst per Datenträgerbereinigung leeren.



Bevor Du in Panik verfällst, würde ich erstmal abwarten, ob es sich nicht um einen false positiv handelt (das soll bei mehreren AV gleichzeitig oder irgendwelchen Tools gar nicht so selten sein, die sich ggf. tief in das System einklinken). Solange Du die Dateien nur in Quarantäne steckst oder wie hier protokollierst, werden die natürlich auch immer wieder angemeckert. Da hilft sonst nur löschen.



Du kannst die Dateien auch einmal auf ein entsprechendes Portal hochladen:



https://www.virustotal.com/gui/





Ist das tatsächlich besagter Trojaner, hast Du den vermutlich irgendwann einmal als "kostenlosen Beifang" kassiert, der Dir jetzt als sogenannte Scareware suggeriert, dass Deine Kiste zu lahm ist, befallen ist oder was weiss ich und Dir gleich einen passenden Link anbietet zu irgendwelchen Wundermitteln:



https://de.wikipedia.org/wiki/Scareware



Der FakeAlert geistert schon mittelewig durch die Windows-Welt:



https://www.welivesecurity.com/deutsch/2017/10/12/html-fakealert-malware-welle-europa/



https://www.antispam-ev.de/forum/archive/index.php/t-23836.html



Von McAfee gibt es ein spezielles Tool für solchen Dreck:



https://www.mcafee.com/enterprise/de-de/downloads/free-tools/stinger.html



Bevor ich das allerdings auf die Kiste prügeln würde, führe vorher eine Datenträgerbereinigung durch und nutze AdwCleaner:



https://de.malwarebytes.com/adwcleaner/



Am Ende gilt bei all diesen Dingen wie immer: Ein kompromittiertes System ist ein kompromittiertes System. Da nicht nachvollzogen werden kann, was so ein Ding in der Zwischenzeit alles heruntergeladen hat, ist der übliche Weg der eines sauberen Backups oder die Neuinstallation.