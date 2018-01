„Ist die Internet Security nur eine Farce?“

Hm - ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, daher erst einmal ein paar Fragen:



Meinst Du das windowseigene Security-Center oder eine Übersicht von G-Data selber?



Wenn ja zu windowseigen, dann dauert das schon mal einen Moment, bis sich der Anzeigestatus einer Fremd-AV bis in das Center von Windows durchgeklingelt hat, ggf. dank der eigenen Mechanismen;-)



Das wäre für mich jetzt erst einmal normal, solange die Kiste nicht anderweitig ungewöhnliche Dinge tut.



Das Abschalten von Meldungen/Warnungen kannst Du im Center selbst machen, da braucht es nichts Separates dafür:



https://www.heise.de/ct/hotline/Sicherheitscenter-abschalten-293860.html



https://www.wintotal.de/tipp/sicherheitswarnung-ueberpruefen-sie-die-computersicherheit/



Inwiefern das u.U. kontraproduktiv ist, wenn Du um die Sicherheit Deines PC besorgt bist, lasse ich mal im Raum stehen.



Zu 2.



Da die Meldungen eher so das übliche Geblubber a lá 'ich bin da und weiss etwas' sind, ist Dein Rechner sehr wahrscheinlich weder gehackt, angegriffen noch etwas abgesaugt worden.





Ist ja toll, wie leicht offenbar sich Sicherheitseinrichtungen überlisten lassen, man zahlt Geld für das Programm und genau dieses Programm ist nicht in der Lage meinen Rechner optimal zu schützen.



Dazu findest Du hier mit etwas Muße genügend teils kontroverse Diskussionen über den (Un)Sinn von AV und anderer "Sicherheitssoftware".



Ein grundrisiko besteht so oder so, da Code aka Software niemals perfekt ist, sondern immer Fehler aufweist, je komplexer - um so mehr!



Gegen die üblichen Verdächtigen genügt eine normale AV und da auch die hauseigene von MS, für den Rest dichtet man den Browser mit einem Script- und Werbeblocker. Das verhindert viel effizienter Angriffe durch Drive-By oder über Skripte von eingeblendeten Drittseiten als jede AV.



Blockt man dann noch Popups und Cookies ebenfalls von Drittseiten, hat man schon Einiges getan und um Surfspuren zu löschen, nutzt man entweder den privaten Modus des Browsers oder stellt diesen so ein, dass die Verlaufsdaten beim Beenden automatisch gelöscht werden.



Das Nutzen eines separaten Mail-Programms statt Aufrufen der Mails im Browser tut ein Weiteres und dann stellt man das so ein, das Mails nur im Textformat versandt und abgerufen werden und beim Laden der Mails nur die Kopfzeilen geladen werden. Da bleibt Spam nämlich schön auf dem Server und kann gleich dort gelöscht werden und daher auch nix auf der Kiste veranstalten.



Der Rest ist dann ein zurückhaltender Zeigefinger über der Maus im Verbund mit Brain 1.0;-)



so long & tl;dr