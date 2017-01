„Es war wohl nur eine Frage der Zeit“

Wann werden die Hersteller ausserhalb der Computerbranche (Internet of Things; Internet der Dinge) endlich mal mehr Ihre Geräte schützen?



Da steht als Erstes die Frage, ob manche Geräte überhaupt eine Internetverbindung brauchen!



Wenn man den Beitrag durchliest, ist jedoch nicht das IoT das Problem, sondern Android als Betriebssystem, das die Lücke mitbringt und eine





nicht näher beschriebene App für Filme. Ob diese aus offiziellen Quellen stammt oder per Sideload installiert wurde, ist noch nicht bekannt.



Also sind das zwei Risiko-Faktoren, bei denen zumindest einer wieder über den Anwender gesetzt wird.



Das diese ganzen vernetzten Geräte nicht nur in eine Richtung arbeiten und funktionieren, sollte sowieso jedem klar sein, der so ein Ding einsetzt. Spielt dann noch Android=Google entweder als OS für eine App zum Steuern per Smartphone oder wie hier als OS selbst mit, dann kann man alles, was über die Kiste läuft, eigentlich gleich an´s schwarze Brett schreiben oder der verschwiegensten Nachbarin mit Stille-Post-Garantie erzählen.



Was bei den herstellern selber alles noch mit über die Server läuft, möchte ich angesichts der aufgenommenen Sprachsteuerung etcpp. wie im Falle Samsung lieber gar nicht wissen.



Naja - solange das Schlüsselloch der gläsernen WC-Tür einen Sichtschutz hat...