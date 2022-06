Wer braucht heute noch einen Computer? Ein Smartphone hat man immer dabei!

Sehr interessante Aspekte, die hier von den Beteiligten vorgebracht werden.

Wie heißt es doch so treffend:"Ausnahmen bestätigen die Regel".

Wer also Exel-Tabellen bearbeitet, sollte das unbedingt am PC/Laptop erledigen, obwohl es notfalls auch am Smarty geht. Und wer mehrere Bildschirme benötigt hat in der Regel einen Bildschirmarbeitsplatz.

Genau von solchen Leuten, die einen Bildschirmarbeitsplatz haben, kenne ich eine Menge und die arbeiten nicht am Computer. Dass im "Hintergrund" irgendwo ein Computer werkelt ist natürlich anzunehmen, nur stehen die häufig hunderte Kilometer entfernt.

Und im Übrigen, was jeder Einzelne mit seinen Geräten so anstellt, ist seine persönliche Sache, wer sich dabei blöd anstellt und gegen eine Laterne baselt, hat die Lacher auf seiner Seite. Man kann die Smartys wie auch jeden Computer ausschalten, ich persönlich schalte oft in den Flugmodus, dann ist Ruhe. Ob das jemanden verärgert, weil ich nicht erreichbar bis, juckt mich doch nicht.

Aber, ich kann es jederzeit benutzen wo auch immer ich gerade bin, sei es als Infoquelle, Musikantenstadl oder Notruf. Ich habe vor Jahren damit schon einen Notarzt und Rettungshubschrauber auf der Autobahn herbei gefunkt und ein Mensch hat dadurch überlebt. Den PC hatte ich da gerade nicht zur Hand.

Wie war das noch mit dem Hasen und dem Igel? Der Igel war schon da...

Ich wünsche euch allen ein angenehmes Wochenende.

