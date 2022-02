Ende der Spekulationen: Poco X4 Pro / Redmi Note 11 5G – heiß erwartetes Smartphone im Test

Poco X4 Pro. (Foto: mn)

Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bei Smartphones gibt es in der Preisklasse um 250 Euro, die Grenze zwischen Mittelklasse, oberer Mittelklasse und “Highend” ist schwammig geworden, die Auswahl enorm.

Seit zig Jahren gelten die Xiaomi Redmi Note Modelle als “König der Mittelklasse”. Zum Geheimtipp wurde Xiaomi 2016 mit dem Redmi Note 3 Pro, damals hier auf Nickles.de quasi exklusiv vorgestellt: TEST: China-Smartphone Geheimtipp - Xiaomi Redmi 3 Pro durchleuchtet.

Der damalige Marktaufmischer machte die damals bei uns gnadenlos überteuerten Smartphones zum Witz. Nie zuvor wurde so viel Leistung für gerade mal rund 200 Euro geliefert. Damaliger Knackpunkt: die Xiaomi-Geräte waren nur durch Selbstimport direkt aus China zu kriegen. Inzwischen ist Xiaomi auch bei uns gelandet, hat die “Mediamärkte” erobert und sich als beliebte Marke etabliert.

Wer ein Xiaomi hier direkt im Laden kauft, macht gewiss nichts falsch. Diverse beliebte Modelle sind allerdings auch heute nur per Import zu kriegen und auch Schnäppchenfans machen beim Kauf über ausländische Versandhändler oft den besten Deal. Chinesische Versandhändler wie Goboo liefern inzwischen auch schnell und ohne Zoll-Gefrickel direkt aus europäischen Lagern – etwas aus Spanien - von Bestellung bis Lieferung vergehen nur wenige Werktage.

Poco X4 Pro eingetroffen – Ende der Spekulationen

Von Goboo ist hier gerade ein Textexemplar des heiß erwarteten Poco X4 Pro eingetroffen. Poco ist seit einiger Zeit eine Untermarke von Xiaomi (um die Modellvielfalt noch verwirrender zu machen), generell ist Poco also ganz einfach “Xiaomi-Hardware”. Folglich sind Poco-Modelle häufig ganz einfach nur umgelabelte “Xiaomi-Geräte” oder unterscheiden sich von ihnen nur in minimalen Details, mal bedeutsamer mal weniger.

Seit Wochen kursieren im Netz Spekulationen um das “Poco X4 Pro”. Aus gutem Grund: dieses Ding ist mehr oder weniger ein Redmi Note 11 5G, also ein Nachfolger des langjährigen “Königs der Mittelklasse”. Entsprechend hoch ist das Interesse an diesem Ding und die entscheidende Frage stellt sich von alleine: ist das der neue Preisbrecher in der gehobenen Mittelklasse, der beste Deal die viel Smartphone für wenig Kohle haben wollen?

Smartphones auspacken und ausprobieren ist für mich eigentlich schon lange kein besonderes Erlebnis mehr. Im Fall des Poco X4 Pro beziehungsweise Redmi Note 11 5G packt allerdings auch mich eine enorme Erfurcht und Erwartungshaltung.

Ich starte diesen Beitrag wie bereits 2016 mal im Sinne eines Live-Reviews, fange einfach an zu berichten. Falls Ihr spezielle Fragen habt oder das Gerät diskutieren möchtet, könnt Ihr hier gleich mitmachen….

Hinweis: Dieser Beitrag enthält unter anderem Affiliate-Links, Nickles.de verdient bei eventuellen Bestellungen unvorstellbar viel mit.