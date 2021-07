„Xiaomi Redmi 9T“

Guten Abend und vielen Dank für die Hnweise.

Sorry, dass meine Frage zu Unannehmlichkeiten führten.

Ja, ich gebe meine Rufnr.auch nur an einen best.Personenkreis weiter, sodass ich die Rufnr. aus Prinzip immer unterdrücke.

Wir haben nun folgendes unternommen:

meine SIM in ein anderes Smartphone -gleicher Hersteller-, da hat es funktioniert.

Die Karte aus dem anderen Smartphone in mein Smartphone und auch hier hat es funktiniert.

Nun zuletzt meine Sim wieder in mein Smartphone und siehe da, jetzt funktioniert die entspr. Einstellung.

Ist schon irgendwie misteriös, da das Smartphone weder beim telefonieren oder sonst Probleme mit dem Lesen der SIM hatte.



Nun hat sich aber ein anderes "Problem" gezeigt.

Firefox auf das neue Smartphone installiert und versucht das Addon "Startpage" zu installieren.

Da bekomme ich doch glatt angezeigt - nicht kompatibel-.

Ich habe Firefox für Androit ausgewählt (kein Beta sondern Vers. 89 -Neuerungen in Firefox für Androit...). Gibt es da im Moment evtl. noch Probleme mit Startpage?

Aufgefallen ist mir auch, dass unter Einstellungen- Addons- nur Addons angeboten werden, welche "empfohlen" werden.

Ein Suchfeldfürdie Sucheingabe bestimmter Addons ist nicht vorhanden.